На модернизацию коммунальных сетей в поселке Вольгинский направят 418 миллионов рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев в ходе отчета о деятельности правительства за 2024 год перед

На модернизацию коммунальных сетей в поселке Вольгинский направят 418 миллионов рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев в ходе отчета о деятельности правительства за 2024 год перед депутатами Заксобрания. Напомним, на территории поселка в результате коммунальных аварий местные жители на несколько дней остались без воды. Как рассказал глава региона, средства направлены чуть-чуть с опозданием, но все