Из-за короткого замыкания дотла сгорел один из троллейбусов.

Прокуратура начала проверку состояния троллейбусного парка Коврова Владимирской области после того, как один из троллейбусов дотла сгорел утром 24 марта. Пресс-служба регионального ведомства сообщила о намерении оценить деятельность ООО «Управление троллейбусного транспорта» в вопросах безопасности перевозки пассажиров и при необходимости принять меры.Пожар, возникший из-за короткого замыкания силового кабеля, уничтожил троллейбус на площади 24 кв. м., однако никто из людей не пострадал.Напомним, ранее мы писали, что