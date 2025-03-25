Не просто спортивная школа, а огромный центр оздоровительной работы в районе. Спикер ЗакСобрания области Ольга Хохлова посетила с рабочей поездкой Кольчугино. Первым делом она оценила

Не просто спортивная школа, а огромный центр оздоровительной работы в районе. Спикер ЗакСобрания области Ольга Хохлова посетила с рабочей поездкой Кольчугино. Первым делом она оценила работу спортивной школы, которой, кстати, почти 70 лет. Здесь занимаются около 700 детей разных возрастов от 6 до 17 лет. Школа работает по системе отделений. Некоторые из них появились только