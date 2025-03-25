В Госдуме рассмотрят возможность усыпления бездомных собак и кошек, которые слишком долго находятся в приюте. Если в закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправки, каждый
<a href="https://33live.ru/novosti/25-03-2025-u-regionov-mozhet-poyavitsya-pravo-na-evtanaziyu-beznadzornyx-zhivotnyx-kotorye-slishkom-dolgo-naxodyatsya-v-priyute.html" target="_blank">У регионов может появится право на эвтаназию безнадзорных животных, которые слишком долго находятся в приюте</a> - В Госдуме рассмотрят возможность усыпления бездомных собак и кошек, которые слишком долго находятся в приюте. Если в закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправки, каждый
[url=https://33live.ru/novosti/25-03-2025-u-regionov-mozhet-poyavitsya-pravo-na-evtanaziyu-beznadzornyx-zhivotnyx-kotorye-slishkom-dolgo-naxodyatsya-v-priyute.html]У регионов может появится право на эвтаназию безнадзорных животных, которые слишком долго находятся в приюте[/url] - В Госдуме рассмотрят возможность усыпления бездомных собак и кошек, которые слишком долго находятся в приюте. Если в закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправки, каждый