В Госдуме рассмотрят возможность усыпления бездомных собак и кошек, которые слишком долго находятся в приюте. Если в закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправки, каждый

В Госдуме рассмотрят возможность усыпления бездомных собак и кошек, которые слишком долго находятся в приюте. Если в закон «Об ответственном обращении с животными» внесут поправки, каждый из регионов сможет самостоятельно определять предельный срок их содержания. Усиленный поиск новых мер по отношению к безнадзорным животным власти стали вести после участившихся случаев страшных нападений собак на людей.