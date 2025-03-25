«Жизнь сегодня перед глазами пролетела», сообщает пассажир автобуса, вылетевшего на тротуар. Общественный транспорт разогнался и чуть не врезался в столб. Инцидент произошел вчера, 24 марта,

«Жизнь сегодня перед глазами пролетела», сообщает пассажир автобуса, вылетевшего на тротуар. Общественный транспорт разогнался и чуть не врезался в столб. Инцидент произошел вчера, 24 марта, на улице Добросельской. Как рассказывают очевидцы в соцсетях, автобус маршрута 23 набрал скорость, обогнал другой общественный транспорт, а потом не смог затормозить. Чтобы не допустить столкновения с другими машинами, водитель