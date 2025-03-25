И с женой поссорился, и друга, судя по всему, лишился. 34-летнего жителя Владимира будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу. Все произошло еще в декабре

И с женой поссорился, и друга, судя по всему, лишился. 34-летнего жителя Владимира будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью своему товарищу. Все произошло еще в декабре прошлого года, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. 14-го числа мужчина поругался с супругой и уехал к своему приятелю, который живет в Добром. Друзья решили выпить. На утро