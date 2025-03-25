Оно находится в Суздале.

Прокуратура Владимирской области провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия и выявила проблемы с двумя памятниками начала XX века в Суздале. Внимание прокуроров привлекло здание церковно-приходской школы и настоятельного корпуса, которые включены в единый госреестр охраняемых памятников, но не соответствуют требованиям охраны.Ведомство отметило, что меры по их сохранению не были проведены, и владельцам направлены представления с указанием на нарушения. Кроме того, ответственные должностные лица вызваны для рассмотрения возможности возбуждения дел об административных правонарушениях.Напомним, ранее мы писали, что