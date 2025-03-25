В Областном центре спецмедпомощи врачи провели сложную операцию. Четырехлетнему малышу разъединили сросшиеся на ноге пальцы. Такая аномалия называется синдактилия. Это генная

В Областном центре спецмедпомощи врачи провели сложную операцию. Четырехлетнему малышу разъединили сросшиеся на ноге пальцы. Такая аномалия называется синдактилия. Это генная наследственная болезнь. Мальчик родился с тремя полностью сросшимися пальцами. Из-за этого ему было трудно ходить. Ребенка оперировал кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед высшей категории Областного центра спецмедпомощи Игорь Александрович Ганькин. Игорь Ганькин, врач-травматолог-ортопед Областного центра