Работы пройдут в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Во Владимирской области в 2025 году начнутся масштабные дорожные работы в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», который заменит предыдущий проект «Безопасные качественные дороги». В планах улучшить транспортную доступность региона и обновить 148 км автодорог, включая ключевые трассы, такие как Москва – Ярославль и Владимир – Муром.Особое внимание будет уделено улучшению дорог в городской агломерации. В Суздальском районе обновят подъезд к Суздалю, а в Собинском – трассы, соединяющие Собинку и Лакинск. В Владимире запланированы работы на улицах Большой Нижегородской, Добросельской и других. Проект также предусматривает ремонт местных дорог и установку новых пешеходных ограждений.Национальный проект направлен на улучшение подъезда к важным социальным объектам и создание благоприятных условий для развития бизнеса и туризма. Например, будут отремонтированы дороги местного значения общей протяжённостью 4,1 км. Во Владимире планируется обновить улицы Большую Нижегородскую, Добросельскую, Дворянскую, Рокадную и Юрьевскую, установить новые пешеходные ограждения. В Камешково отремонтируют улицу Свердлова, в Юрьеве-Польском – улицу Владимирскую, а в Собинке – улицу Ленина.