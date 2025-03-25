«Арт Холл» приглашает жителей окунуться в атмосферу владимирского шоу-бизнеса девяностых и двухтысячных. 27 марта в концертном зале пройдет вечер памяти Валерия Князева – знаковой фигуры в

«Арт Холл» приглашает жителей окунуться в атмосферу владимирского шоу-бизнеса девяностых и двухтысячных. 27 марта в концертном зале пройдет вечер памяти Валерия Князева – знаковой фигуры в этой сфере. Валерий Князев – известная медийная личность, он был основателем многих музыкальных и телевизионных проектов, фестивалей и других мероприятий. Одним из главных его «детищ» был закрытый «КВ-клуб», основанный