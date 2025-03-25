Операцию провели в Областном центре спецмедпомощи.

Во Владимире врачи помогли 4-летнему мальчику с тремя полностью сросшимися пальцами на левой стопе. У ребенка есть генная наследственная болезнь, которая мешала ему развиваться. Подробности — в материале .Сложная аномалияЗаболевание называется синдактилия. Оно проявляется в сращивании двух или более пальцев кисти или стопы. Такая аномалия является врожденной. Пациентов обследуют в детском возрасте — чтобы установить причину и характер заболевания.Синдактилия развивается еще во внутриутробном периоде формирования конечностей — с шестой недели беременности мамы. Болезнь выявляют у одного младенца из каждых 2000-3000 новорожденных.У четырехлетнего мальчика, родители которого обратились за помощью к медикам, срослись сразу три пальца — большой, второй и третий.«Малышу было очень трудно ходить. Большой палец участвует в биомеханике ходьбы. В данном же случае он был скован в движении, что ухудшало походку», — рассказали в Минздраве Владимирской области.Запланирована еще одна операцияПомощь малышу оказали в Областном центре спецмедпомощи. Операцию проводил кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед высшей категории Игорь Ганькин.Он отметил, что оперативное вмешательство продлилось около часа. Мальчику сделали общий наркоз.«Лоскуты кожи с области паха пересадили на раны, образовавшиеся после разделения пальцев. Процесс приживления займёт несколько недель. Примерно через год мы разделим второй и третий пальцы», — отметил Игорь Ганькин.За один раз разделить пальцы нельзя, так как есть риск некротизации. Реабилитация после не нужна. Мальчик уже почувствует свободу в движении, несмотря на то, что ему предстоит еще одна операция.