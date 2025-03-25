Еще одного ритуальщика судили за дачу взяток. Речь о громкой истории, в которой замешан заведующий патологоанатомическим отделением больницы скорой помощи г. Владимира. Как ранее стало

Еще одного ритуальщика судили за дачу взяток. Речь о громкой истории, в которой замешан заведующий патологоанатомическим отделением больницы скорой помощи г. Владимира. Как ранее стало известно «Шестому каналу», фамилия сотрудника медучреждения – Сидоров. Его обвиняют в получении денег от ритуальщиков. За взятки он как можно быстрее подготавливал документы о смерти. Хотя по закону заведующий и