Суд приостановил работу рентгеностоматологического кабинета «Дентал-Профи» на Суздальской улице во Владимире Под закрытие попали 7 помещений, 90 суток они не будут функционировать. Как

Суд приостановил работу рентгеностоматологического кабинета «Дентал-Профи» на Суздальской улице во Владимире Под закрытие попали 7 помещений, 90 суток они не будут функционировать. Как рассказали в Роспотребнадзоре области, сотрудники службы проводили проверку в кабинете и оказалось, что у организации нет санитарно-эпидемиологического заключения, которое гарантирует, что приборы соответствуют нормам и не создают опасность для сотрудников и пациентов.