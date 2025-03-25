В феврале во Владимирской области годовая инфляция поднялась до 10,4%. Цены на продовольственные товары увеличились до 12,2%. Подорожали и так недешевые продукты, такие как кофе и рыба. Как

В феврале во Владимирской области годовая инфляция поднялась до 10,4%. Цены на продовольственные товары увеличились до 12,2%. Подорожали и так недешевые продукты, такие как кофе и рыба. Как объяснили эксперты регионального отделения Банка России, урожай кофе сократился, сырье подорожало. Кроме того, у отечественных производителей выросли затраты на логистику, упаковку и зарплату. Что касается рыбы –