Он прошел 22 марта.

Во Владимирской области озвучили итоги первого в 2025 году субботника. Он состоялся 22 марта.Достижения в соцсетях назвал губернатор Александр Авдеев. Так, в регионе устранили 30 несанкционированных свалок. Общестенники и неравнодушные жители вывезли больше 1000 килограммов мусора.Во Владимирской области привели в порядок 18 мемориальных комплексов, отремонтировали 27 малых архитектурных форм, а также высадили новые деревья и кустарники с начала весны.В скором времени власти утвердят график уборки муниципальных кладбищ на 2025 год. Это особенно важно перед пасхальными праздниками.Напомним, что с начала года в регионе трава .