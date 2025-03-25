Муромский район стал лидером по приросту с 14 новыми случаями.

За прошлую неделю во Владимирской области было выявлено 24 случая COVID-19, что на 43,8% меньше по сравнению с предыдущими данными, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Муромский район стал лидером по приросту с 14 новыми случаями.Владимир добавил 5 новых пациентов, Суздальский район – 2, а по одному случаю зафиксировано в Ковровском, Гусь-Хрустальном и Меленковском районах. При этом случаи болезни не зарегистрированы в Юрьев-Польском, Кольчугинском, Камешковском, Александровском, Киржачском, Петушинском, Собинском, Вязниковском, Гороховецком, Селивановском, Судогодском районах и в Радужном.Напомним, ранее мы писали, что