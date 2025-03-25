Сначала он подумал, что это летят пришельцы.

В ночь на 25 марта в небе над Ковровом Владимирской области была замечена загадочная светящаяся спираль. Ее заснял на астрокамеру местный житель Александр Каширцев. Судя по всему, это был след от запуска ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска с разведывательным спутником NROL-69 на борту.Каширцев поделился своими впечатлениями, отметив, что не знал о запуске и подумал, что это может быть НЛО.Как сообщает «РБК», ссылаясь на британских метеорологов, это небесное явление наблюдали не только в России, но и в Европе. Ученые объяснили, что светящийся вихрь возник в результате вращения шлейфа, выброшенного ракетой, который начал отражать солнечный свет.Напомним, ранее мы писали, что