Три еврейки на рынке обсуждают новый бордель через дорогу. В числе прочих посетителей в бордель заходит православный священник.
- Ай-я-яй, - качают головами еврейки, - что таки делается с духовенством. Через некоторое время в бордель заходит католический ксендз.
- Ай-я-яй, - причитают еврейки, - нет, вы только посмотрите, что делается с духовенством в наши дни. Никакого стыда! Через некоторое время на улице появляется раввин и, воровато оглянувшись, проскальзывает в бордель.
- Ай-я-яй, - огорченно вздыхает одна из евреек, - какой-то из девушек, наверное, совсем плохо.
