Двум иностранцам выдали разрешения на временное проживание в РФ.

Во Владимирской области двум иностранцам выдали разрешения на временное проживание (РВП) в России.Один из получивших РВП — Пеер Паллеше из Германии. Он переехал во Владимир вместе с женой‑россиянкой и двумя дочерьми. У Пеера есть русские корни, его прадед родом из архангельской деревни Андричево. Сейчас супруги преподают немецкий язык и планируют открыть языковой клуб.Второй обладатель РВП — гражданин США Сайрус Вулф Фриберг. Он впервые побывал в России в 2013 году как студент, учился в петербургском вузе, изучал русский язык и историю страны. Позже Сайрус решил окончательно перебраться во Владимир и устроился преподавателем иностранного языка.