Его ввели для безопасного прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона.

С 25 марта во Владимирской области начал действовать режим повышенной готовности. Его ввели для безопасного прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Авдеев.Данное распоряжение означает, что спасатели переходят на круглосуточное дежурство. Кроме того, власти будут следить за работой систем жизнеобеспечения и уровнем воды в водоемах, а при необходимости оперативно эвакуируют людей и разместят их в пунктах временного пребывания с питанием. В регионе также усиливают меры по предотвращению пожаров.Напомним, ранее , что при худшем сценарии весеннего паводка, в зону подтопления могут попасть 38 населенных пунктов.