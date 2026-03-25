Священник и таксист попали на тот свет. И таксисту бог дал раскошный дом с разными наворотами и с изумительным садом, красивую машину, а священнику крошечную хижинку,махонький садик,старенькую машинку.
Священник пришел к богу и говорит:"Господь, ты не подумай, что я жалуюсь, просто я хочу понять. Я всю жизнь тебе служил, выполнял все обеты, наставлял людей на путь истинный и ты мне дал маленький домик и старенькую машинку, а таксисту, который вел жищнь беззаботную, не постился, грешил, ты дал столько благ. Почему?"
На что бог ему ответил:"Когда ты проповеди читал, твои прихожане спали, когда же он пасажиров вез, они молились"
