Государственная Дума приняла новый закон, расширяющий трудовые гарантии для женщин с маленькими детьми: теперь работодателям будет запрещено устанавливать испытательный срок при приёме на работу для женщин, воспитывающих ребёнка в возрасте до трёх лет.Ранее действующее законодательство уже предусматривало запрет на назначение испытательного срока матерям с детьми до полутора лет. Обновлённая норма идёт дальше и увеличивает возрастной порог ребёнка до трёх лет — то есть условие об испытательном сроке не сможет быть включено в трудовой договор с женщиной, у которой есть ребёнок младше этого возраста.Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нововведения обеспечат дополнительную защиту трудовых прав молодых мам, которые возвращаются к профессиональной деятельности после декретного отпуска.Законопроект был разработан при участии представителей всех политических фракций Госдумы. В пояснительной записке авторы отмечают, что расширение гарантий для матерей — это логичное продолжение государственной семейной политики, цель которой — создать максимально благоприятные условия для воспитания детей и всесторонней поддержки материнства.«Поддержка семей с детьми — один из приоритетов нашей законодательной работы. Новый закон — это важный шаг к тому, чтобы женщины не сталкивались с дополнительными барьерами при возвращении на работу после декрета. Мы создаём реальные условия, в которых мама может быть уверена: её права защищены, а забота о малыше не станет препятствием для профессиональной реализации», – отметил Депутат Госдумы Игорь Игошин.