Среди новых членов — преподаватели, ветераны боевых действий, спортсмены, экологи, священники и журналисты.

В Владимирской области начал работу новый состав Общественной палаты. На первом пленарном заседании седьмого созыва участников поздравил заместитель председателя Законодательного Собрания Дмитрий Рожков.Состав обновился почти на 40%. Среди новых членов — преподаватели, ветераны боевых действий, спортсмены, экологи, священники и журналисты. Председателем палаты вновь избрали Анатолия Аннина, который уже возглавлял ее в течение двух предыдущих созывов.Дмитрий Рожков отметил, что баланс традиций и свежих идей поможет палате двигаться вперед, и заверил, что Законодательное Собрание продолжит тесное сотрудничество с новым составом, как это было с предыдущим.