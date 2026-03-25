Во Владимирской области 41-летний рецидивист с жестокостью убил 17-летнюю девочку.

Прокурор Владимирской области Иван Грибов запросил пожизненное лишение свободы для 41‑летнего жителя Киржача. Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве 17‑летней девушки, совершенных с особой жестокостью. Требование о максимальной мере наказания связано не только с чудовищными обстоятельствами этого преступления, но и с криминальным прошлым обвиняемого: ранее он уже был судим за изнасилование несовершеннолетней. Подробности истории, которая потрясла весь регион, читайте в материале .Последние метры до домаДушной ночью 10 июля 2025 года 17-летняя девушка возвращалась домой на такси. Она была совсем рядом с родным порогом, когда решила выйти чуть раньше. Возможно, хотелось подышать ночным воздухом, пройтись пару минут. Подруга поехала дальше, а девочка осталась одна на улице. Она не знала, что из тени за ней уже наблюдают пьяные глаза.41-летний местный житель, изрядно «подогретый» алкоголем, приметил одинокую фигурку. Он не просто пошел следом, он охотился. Хладнокровно догнал, схватил за шею, лишая возможности позвать на помощь, и утащил в безлюдное место.Розовая сумочка как немой свидетельУтро следующего дня стало началом кошмара для семьи. Отец, не дождавшись дочери, сразу бросился в полицию. Сердце подсказывало: случилась беда. В это же время в отделение пришла местная жительница с находкой, от которой веяло чем-то жутким: на обочине дороги она нашла телефон и аккуратную розовую сумочку.Вещи принадлежали пропавшей. Полицейские, выехав на место, прочесали каждый куст. Тело девушки нашли в канаве, прикрытое ветками. Позже камеры зафиксируют этот последний путь: хрупкая девушка впереди и темная фигура, неумолимо следующая за ней.Зверство без оправданийТо, что открылось следователям, заставило содрогнуться даже бывалых оперативников. После надругательства подонок решил избавиться от жертвы. Он пытался задушить ее собственной кофтой, а когда понял, что девочка еще жива — топил ее в канаве, силой удерживая голову под водой. Он ждал до последнего вздоха, пока она не перестала сопротивляться.На допросах он скажет просто: «Был пьян». Но для следствия это не оправдание, тем более что этот человек — преступник со стажем. Выяснилось, что ранее он уже сидел за изнасилование несовершеннолетней. Выйдя на свободу, он не изменился: ломал челюсти знакомым в драках, а в ту июльскую ночь окончательно превратился в зверя.Приговор — навсегдаСудебное следствие подошло к финалу. Выступая в прениях, прокурор Владимирской области Иван Грибов был непреклонен. Учитывая запредельную жестокость и то, что мужчина — рецидивист, гособвинение запросило для него пожизненное лишение свободы.Для таких людей не должно быть второго шанса, уверены в прокуратуре. Если человек однажды уже разрушил жизнь ребенка, отсидел и вышел, чтобы убить снова — его место в камере до конца дней.Сейчас все ждут окончательного решения суда. Никакой срок не вернет отцу дочь. Но пожизненный приговор станет хотя бы слабой гарантией того, что этот человек больше никогда не увидит света солнца, который он навсегда погасил для 17-летней девочки.