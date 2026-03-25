Перепуганный пенсионер поверил и отдал курьеру все сбережения

48‑летний житель Красноярского края предстанет перед судом за мошенничество. Его обвиняют по статье «мошенничество». Мужчина выступил курьером в схеме обмана пожилого жителя Гусь‑Хрустального района.Зимой 85‑летний мужчина получил звонок. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что его дочь попала в ДТП и чтобы избежать уголовной ответственности, нужны деньги. Перепуганный пенсионер поверил и отдал курьеру все сбережения — 54 тысячи рублей. Только связавшись с дочерью, он понял, что стал жертвой мошенников.Полицейские нашли подозреваемого в результате оперативно‑розыскных мероприятий. Теперь дело передали в суд.