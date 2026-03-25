Это связано со строительством новой дороги.

С 1 апреля по 15 июня в городе временно ограничат движение транспорта. Это связано со строительством новой дороги от Лыбедской магистрали до улицы Пушкарской.Перекрыт будет участок от дома № 44 по улице Пушкарской до дома № 30а по улице Стрелецкой.Сначала рабочие обустроят временные дороги для объезда и начнут разработку грунта возле домов № 44 и № 46 по улице Пушкарской. Затем займутся переустройством кабельных линий и монтажом новой системы ливневой канализации. На финальном этапе специалисты АО «ДСУ‑3» сформируют основание дороги и уложат дорожное покрытие.