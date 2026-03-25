Скульптурная композиция «Пограничникам всех поколений» появится на пересечении улиц Горького и Белоконской, сообщили в пресс-службе администрации города Владимира. Её автором стал Николай Клименко. 25 февраля этого года экспертно-художественная комиссия приняла экспертное заключение признать памятник произведением монументального и изобразительного искусства. Сейчас заключён муниципальный контракт на его изготовление и установку. Стоимость работ – 5 051 000 рублей.