Вчера вечером, 24 марта, в 17.14 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме №2 на проспекте Ленина. Пожар возник в квартире на втором этаже третьего подъезда. Загорелась кухня. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Когда огнеборцы прибыли на место, подъезд был сильно задымлён. Спасатели эвакуировали 10 жильцов. Детей среди них не было.