Легендарному Олимпийскому чемпиону Алексею Прокуророву навсегда 44 года. В 2008 году его сбил пьяный водитель.

25 марта могло бы исполниться 62 года Алексею Алексеевичу Прокуророву — олимпийскому чемпиону, легенде лыжного спорта и уроженцу Владимирской области. Его история — это не просто череда побед, а вдохновляющий рассказ о том, как парень из деревни стал гордостью страны. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Из деревни — на вершину мираИстория будущего Олимпийского чемпиона началась в небольшом селе Мишино под Муромом во Владимирской области. Семья была самая простая, рабочая. В лыжи Лёша влюбился в третьем классе, когда неожиданно для всех обошел на школьных стартах ребят, которые были намного старше. В 12 лет он начал тренироваться всерьез, а через десять лет о нем узнал весь мир.Его взлет был стремительным. Студент Владимирского пединститута сначала покорил Универсиаду-1985, а уже в 1988 году на Олимпиаде в Калгари сотворил историю. Его коронная «тридцатка» — дистанция в 30 километров — принесла ему золото. Тогда же он добавил в копилку и серебро в эстафете.Железный капитанАлексей Прокуроров обладал удивительным спортивным долголетием. В лыжах, где каждый километр выжимает из тебя все силы, он умудрялся оставаться лидером сборной на протяжении пяти Олимпиад подряд! Это настоящий рекорд мужества. Даже в трудные 90-е, когда российский спорт лихорадило, именно Прокуроров был тем «железным человеком», на которого все равнялись.В 1997 году в Норвегии он снова доказал, что лучший: золото чемпионата мира на 30 км, серебро и бронза на других дистанциях. Его уважали даже конкуренты. Для норвежцев и шведов он был эталоном порядочности и спортивного благородства. Не зря ему дважды доверяли нести знамя сборной: в 1988 году — еще советское, а в 2002-м в Солт-Лейк-Сити — уже российское.Остановка на улице УрицкогоВ 2002 году Алексей завершил карьеру спортсмена, но из лыж не ушел. Он стал тренером женской сборной, готовил команду к играм в Ванкувере. Казалось, впереди новая глава, полная побед уже его учениц.. Ранним утром в родном Владимире Алексей спешил на вокзал — нужно было ехать в Москву на встречу в Олимпийский комитет. На перекрестке улиц Урицкого и Вокзальный спуск его сбила «четырнадцатая». За рулем был пьяный лихач без прав. Великий атлет скончался на месте, не дождавшись скорой. Ему было всего 44 года. Эта нелепая смерть потрясла не только область, но и всю страну.Память, которая не таетСегодня во Владимире имя Прокуророва носит Спортивная школа №3. Каждый год сотни людей выходят на , чтобы почтить его память. В Муроме, на его малой родине, открыли площадь имени Алексея Прокуророва. И там есть удивительная деталь: фонтан в центре — это точная копия олимпийского факела Калгари-1988. На граните лазером выгравирован его автограф.Алексей Прокуроров остается символом того, что неважно, где ты родился — в большом городе или маленькой деревне. Но если у тебя есть воля и доброе сердце, ты можешь заставить весь мир смотреть тебе вслед.