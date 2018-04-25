«Ростелеком» объявляет о старте продаж в Центральной России инновационного коробочного продукта «Умный дом». Решение для обеспечения безопасности и комфорта в доме поставляется в двух вариантах: «Базовый» и «Расширенный». В комплект входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей.

Ростелеком объявляет о старте продаж в Центральной России инновационного коробочного продукта Умный дом. Решение для обеспечения безопасности и комфорта в доме поставляется в двух вариантах: Базовый и Расширенный. В комплект входят управляющий контроллер, датчики движения и открытия окон и дверей. В расширенный комплект дополнительно входят датчики дыма и протечки.Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ Центр ПАО Ростелеком: Уходя на работу или уезжая в отпуск мы переживаем за сохранность и безопасность дома. Для комфорта абонентов Ростелеком разработал решение Умный дом, которое мгновенно сообщит хозяину о проблемах: задымлении, проникновении злоумышленников или протечках. В скором времени услуга будет наполнена и другими умными устройствами: розеткой, модулем отключения воды, контролем температуры и освещения, и многим другим. Всего к центральному контроллеру можно подключить до 150 различных устройств или датчиков. Модульный подход позволяет создавать и тонко настраивать систему контроля, максимально отвечающую индивидуальным запросам.Контроллер Умного дома позволяет гибко настроить систему, прописать сценарии, организовать удаленный доступ и синхронизировать его работу с мобильным приложением. Система может отслеживать одновременно до трёх сотен датчиков, снимать с них данные и автоматически передавать на безопасное хранение в центры обработки данных Ростелекома.Получить подробную информацию о продукте, ценах и оставить заявку на установку можно по единому бесплатному телефону 8-800-100-0-800, на сайте rt.ru или в ближайшем офисе продаж Ростелекома.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение ПАО Ростелеком, которое действует на территории Центрального федерального округа, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 12 мес. 2017 г. составила 305,3 млрд руб., OIBDA достигла 97,0 млрд руб. (31,8% от выручки), чистая прибыль – 14,5 млрд руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.