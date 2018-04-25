На набережной гостей будет встречать Снегурочка

На набережной гостей будет встречать СнегурочкаВ четверг, 26 апреля, в Кострому причалит первый в 2018 году туристический теплоход.Он прибудет в 8 утра. На набережной гостей будет встречать Снегурочка. Она проводит туристов в Музей сыра. Об этом сообщает издание K1NEWS.RU.Власти обсуждали идею необычных персонажей на причале еще в 2016 году. Летом этого же года задумку реализовали. В тот сезон туристов встречали не только Снегурочка, но и Иван Сусанин, купхича из пьес Островского. Все желающие могли сфотографировать и поболтать с персонажами.