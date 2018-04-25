Совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Марка Фейгина статуса адвоката.

Совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Марка Фейгина статуса адвоката.Как передает ТАСС, об этом рассказала адвокат Сталина Гуревич, заявление которой стало основанием для рассмотрения этого вопроса.Она подчеркнула, что кроме того, Фейгину запрещено в течение года сдавать экзамен на статус адвоката. Гуревич напомнила, что еще в августе 2017 года совет палаты уже выносил предупреждение Фейгину за нецензурное оскорбление другого адвоката.По словам Гуревич, основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина адвокатского статуса послужили представление министерства юстиции РФ и ее заявление в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.46-летний Фейгин известен тем, что защищал в судах интересы участниц скандальной группы Pussy Riot и бывшей украинской военнослужащей Надежды Савченко.В 2012 году вошел в число "20 наименее влиятельных мужчин года" в России по версии журнала GQ (немного раньше он входил в рейтинг GQ самых влиятельных юристов России).В настоящее время он является адвокатом обвиняемого в шпионаже против России гражданина Украины Романа Сущенко.