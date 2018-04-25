Российский нападающий Коламбус Блю Джекетс Артемий Панарин рискует не приехать в расположение сборной России на предстоящий чемпионат мира по хоккею. Сообщается, что у хоккеиста травма, которая может лишить его возможности выступления за российскую команду.

Российский нападающий "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин рискует не приехать в расположение сборной России на предстоящий чемпионат мира по хоккею. Сообщается, что у хоккеиста травма, которая может лишить его возможности выступления за российскую команду. Об этом сообщил агент Панарина Дэн Мильштейн."У Панарина травма колена, — приводит слова агента Чемпионат.Com. – На данный момент врачи запретили Артемию ехать на чемпионат мира".Напомним, что чемпионат мира состоится в датском Копенгагене с 4 по 20 мая. Подопечные Ильи Воробьева сыграют в группе А против команд Словакии, Белоруссии, Швеции, Чехии, Франции, Швейцарии и Австрии.Ранее 33Live.RuRu уже сообщали о том, что Панарин наравне с вратарем Сергеем Бобровским были вызваны в ряды сборной России.