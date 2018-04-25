АвтоВАЗ намерен поднять рекомендуемые розничные цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля. Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации.

АвтоВАЗ намерен поднять рекомендуемые розничные цены на свои автомобили из-за скачка курса рубля. Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации.Топ-менеджеры дилерских компаний убеждены, что такой шаг увеличит рентабельность, но не повлияет на спрос. По их словам, повышение стоимости Lada произойдет одновременно с ростом цен на автомобили других марок. Эксперты говорят, что предыдущие прецеденты не отразились на продажах, передает "Ведомости".Как изменятся цены конкретных моделей – пока неизвестно. По данным сайта Lada, автомобили Vesta в данный момент стоят минимум 569 тысяч рублей. Вторая по популярности модель Granta – минимум 399 тысяч. Таким образом, если цена вырастет на 2%, базовые версии подорожают на 8-11 тысяч рублей.Это будет уже второе с начала года повышение рекомендуемых розничных цен на автомобили отечественного производителя. В 2017 году также было два скачка – на 2%. "Мы не прогнозируем падения спроса, поскольку изменения в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества Lada на рынке", – заявил представитель АвтоВАЗа.Напомним, резкое падение курса рубля началось 9 апреля на фоне введения Минфином США ограничений против российских компаний. В понедельник, 24 апреля, рубль начал укрепляться на фоне заявлений о возможном облегчении санкций.