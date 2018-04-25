Дом с привидением в Тюмени, курсанты в летних рубашечках в Екатеринбурге и сельская Олимпиада в Удмуртии. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Дом с привидением в Тюмени, курсанты в летних рубашечках вЕкатеринбурге и сельская Олимпиада в Удмуртии. Обзор региональных новостей отDni.Ru.Дело о гибели троих детей при пожаре в в Кстовском районеНижегородской области направлено в суд. Отец мальчиков, 24-летний мужчина,обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Он проживал в квартире сосвоей 23-летней супругой и тремя малолетними детьми – мальчиками 2012, 2013 и2017 годов рождения. Ранним утром 9 февраля один из малышей, проснувшись раньшеродителей, достал из кармана папиных брюк зажигалку. Ребенок играл с опаснымпредметом и поджег постельное белье на двухъярусной кровати. Все трое детейпогибли. Обвиняемый полностью признал свою вину, сообщаетЖители Екатеринбурга стали свидетелями странной репетициипарада Победы. В городе продолжается снегопад, за один день выпала половинамесячной нормы осадков. Укутанный в тулуп офицер вывел на плац одетыхпо-летнему курсантов-суворовцев. "Екатеринбург, 24апреля. Репетиция к 9мая. Пусть дети мерзнут, а я командир мне в тулупчике. Хорошо!"– подписаласвой пост в ВК свидетельница Екатерина Львовна. Помимо юношей, в объективпопали и марширующие девушки, также одетые не по погоде, передаетЗадержан подросток, до смерти забивший пенсионера. 15-летнийжитель Азова Ростовской области на днях подошел к 68-летнему мужчине и попросилсигарету. Тот ответил отказом, после чего подросток набросился на него скулаками, обыскал карманы и скрылся с места преступления. Пострадавшийскончался. Задержанный подросток, как выяснилось, был судим: в 2017 году получилусловный срок за кражу и разбойное нападение, пишетСмартфон стал причиной смерти 13-летней школьницы вКрасноярске. Девочка решила принять ванну, не прекращая разговора по телефону,который к тому же был подключен к зарядному устройству. Мать ребенка услышала донесшийся из ваннойкомнаты крик, стала стучаться в дверь и взломала замок. Школьница скончалась отудара током. Возбуждено уголовное дело по стаьтье"Причинение смерти понеосторожности", сообщает .Дом с привидениями продается в Тюмени на берегу реки Туры. Владелецзаявляет, что новый хозяин, помимо 420 квадратных метров жилплощади и тихого района,получит в качестве бонуса одного призрака. Все удовольствие оценено в 40миллионов рублей. Риэлторы между тем не верят, что покупатель быстро найдется:в столице области выставлено на продажу около 56 тысяч объектов, а самыйдорогой не могут продать уже более года, передаетОгромная свалка обнаружена в центре Омска. Появившаяся всоцсетях жалоба указывает адрес мусорки: улица Пушкина, возле дома № 67. Судяпо всему, отходы скапливались здесь в течение долгого времени. Территорияогорожена бетонным забором, и жители продолжают сбрасывать сюда мусор, несмотряна то, что его никто не вывозит. А рядом со стихийной свалкой припаркованыдорогие иномарки. Часть омичей винит управляющую компанию, другие считают, чтовиноваты сами жители, пишетУдмуртия не откажется от проведения сельских спортивных игр.Это мероприятие понравилось не только главе республики Александру Бречалову – ввосторге и сами участники. Сейчас такие игры проходят в Удмуртии два раза в год,каждый раз в разных районах республики. Следующие летние соревнования пройдут вКиясово, где строится стадион. По словам Бречалова, игры не просто будут: властиподдержат их через инфраструктуру и финансирование, даже невзирая на некоторыесложности с бюджетом, сообщаетЛось и фура столкнулись 24 апреля на трассе недалеко отстолицы Урала. Мужчина управлял грузовиком Scania с полуприцепом. На 160-мкилометре подъезда к Екатеринбургу от М5 Урал животное неожиданно выбежало надорогу. Лось от удара погиб, на фуре осталась вмятина, пишетПоход против клещей начался на военных полигонах вВолгоградской области. Специалисты медицинской службы Южного военного округа нетолько опрыскают территорию, но и обработают учебно-материальную базу.Мероприятия проводятся в преддверии летнего периода обучения, который начнетсяу военнослужащих 1 июня. Как сообщили в пресс-службе ЮВО, военнослужащие сейчасуничтожают крыс на жилых и служебных объектах. А в полевых лагерях оборудуюткольцевые защитные канавы и ловчие ямы для борьбы с грызунами – основнымипереносчиками клещей, передаютНа пять лет в места заключения может попасть житель Салаватаза поджог автомобиля. На улице Горького загорелся автомобиль "BMW",которым по доверенности управлял 33-летний местный житель. Подозреваемогополицейские задержали через несколько дней, его вычислил по записям камернаблюдения. Предположительно, поджог совершил неоднократно судимый засовершение тяжких преступлений 44-летний местный житель, сообщаеттАвтогазозаправку, угрожавшую жизни людей, прикрыли в Уфе. Упредпринимателя отсутствовало обязательное заключение экспертизы, котороеподтверждает соответствие опасного оборудования техническим требованиям. Крометого, владелец не зарегистрировал заправку в Госреестре опасныхпроизводственных объектов. Решением суда деятельность точки приостановлена на60 суток, возбуждено дело об административном правонарушении, пишет .