Бензин в России будет дорожать плавно, но неуклонно - понемногу каждую неделю. По словам аналитиков, этому способствует рост цен на нефть.

Бензин в России будет дорожать плавно, но неуклонно -понемногу каждую неделю. По словам аналитиков, этому способствует рост цен нанефть.Колебания стоимости нефти на мировых рынках отразятся наценах на топливо в России. 24 апреля марки нефти WTI и Brent подешевели болеечем на 1%. Причина – заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, чтоПариж готов работать над созданием нового соглашения по иранскому атому. Однакопосле некоторого понижения фьючерсы снова пошли в гору: нефть марки Brent наиюнь на лондонской бирже ICE Futures торгуется по 73,94 доллара за баррель.Тенденция подстегивает и внутренний российский рынок,отметил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев. По его словам, это неотражается на себестоимости продукции, а служит неким ценовым ориентиром."Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только вовторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть. В первую очередь, этосвязано с тем, как устроена в России фискальная система налогообложениянефтяной отрасли. В литре бензина заложен большой удельный вес налогов, поэтомуу нас высокая стоимость", – заявил эксперт в эфире .Цена на основные марки топлива, по прогнозу аналитика, будетподниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается,что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек.Эксперт считает, что тенденция сохранится до мая. Скореевсего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс истабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, какожидалось, а на 7%.