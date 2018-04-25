Бензин в России будет дорожать плавно, но неуклонно -
понемногу каждую неделю. По словам аналитиков, этому способствует рост цен на
нефть.
Бензин в России будет дорожать плавно, но неуклонно -
понемногу каждую неделю. По словам аналитиков, этому способствует рост цен на
нефть.
Колебания стоимости нефти на мировых рынках отразятся на
ценах на топливо в России. 24 апреля марки нефти WTI и Brent подешевели более
чем на 1%. Причина – заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что
Париж готов работать над созданием нового соглашения по иранскому атому. Однако
после некоторого понижения фьючерсы снова пошли в гору: нефть марки Brent на
июнь на лондонской бирже ICE Futures торгуется по 73,94 доллара за баррель.
Тенденция подстегивает и внутренний российский рынок,
отметил аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев. По его словам, это не
отражается на себестоимости продукции, а служит неким ценовым ориентиром.
"Рост цен, который у нас сейчас отмечается, только во
вторую очередь обусловлен тем, что растут цены на нефть. В первую очередь, это
связано с тем, как устроена в России фискальная система налогообложения
нефтяной отрасли. В литре бензина заложен большой удельный вес налогов, поэтому
у нас высокая стоимость", – заявил эксперт в эфире .
Цена на основные марки топлива, по прогнозу аналитика, будет
подниматься плавно: Росстат будет фиксировать увеличение каждую неделю. Предполагается,
что еженедельный рост в регионах страны составит около 20 копеек.
Эксперт считает, что тенденция сохранится до мая. Скорее
всего, Федеральной антимонопольной службе удастся проконтролировать процесс и
стабилизировать цены, зафиксировав их в рамках инфляции – однако не на 4, как
ожидалось, а на 7%.