В студии телепрограммы Первого канала Пусть говорят в очередной раз полоскали грязное белье Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна. Поводом для очередной постирушки стало желание экс-супруги артиста во что бы то ни стало встретиться с бывшим мужем.

В студии телепрограммы Первого канала "Пусть говорят" вочередной раз полоскали грязное белье Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна.Поводом для очередной "постирушки" стало желание экс-супруги артиста во что быто ни стало встретиться с бывшим мужем.Виталина заявила, что артист намеренно прячется и игнорируетее сообщения. Цымбалюк-Романовская в истерике оббегала и обзвонила всех друзей,знакомых, билась в двери соседей метра, однако никто ей не помог найти бывшего мужа."Нам сообщили, что Армен Борисович давно не появляется втеатре, а его местонахождение неизвестно. По крайней мере, в Глухово неподтверждают, что он там находится. И как я понимаю. соседи на Арбате тоже. Ядумаю, что Армена Борисовича изолировали, чтобы никто не знал, где он и в какомсостоянии", – рассказала Виталина журналистам еще до съемок передачи.Ей даже удалось раздобыть новый личный номер АрменаБорисовича, но и там ей никто не ответил. Соседка Джигарханяна Анна Викторовна,проживающая в Глухово, вспомнила, что видела мэтра в марте. "Приезжал на темном"Лексусе" в сопровождении женщины и мужчины. Сейчас там тихо и никого неслышно", – поделилась она. Виталина предположила, что Армен Борисович мог уехатьна отдых.В студии появился давний приятель метра режиссер ЮрийШерлинг, он уверен, что на Джигарханяна повлияли некие люди, которыеруководствуются исключительно меркантильными интересами. Юрий добавил, чтоактера замучили проблемы со здоровьем."Я готов утверждать следующую вещь – Армен Борисович плохосебя чувствует. Он сказал мне: "Сынок, у меня нет сейчас сил". Все. И выражениеего лица было грустным. А когда он был с Виталиной, то светился от счастья", –поделился друг звезды.В то же время режиссер Вероника Аббасова, наоборот, отрицаетинформацию о внезапном исчезновении Джигарханяна. По ее словам, народный артистпродолжает трудиться как и раньше: присутствует на репетициях и даже готовитсяк новой роли.Гости студии снова переключились на Цымбалюк-Романовскую.Пианистка заявила, что некоторые друзья Армена Борисовича видели в ихрасставании корыстный интерес. Якобы эти загадочные личности хотят отобратьтеатр Джигарханяна и построить на его месте торговый центр.Ей вторил режиссер Юрий Шерлинг, он уверил присутствующих,что ему довелось пообщаться с какими-то странными людьми, которые якобы ведут деламетра.Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова тоже поведала обеседе с неким загадочным лицом. "Тот самый спонсор, я встречалась с ним иразговаривала четыре часа. В принципе, хорошо бы встретиться еще раз иокончательно договориться о том, чтобы прекратить эту историю, отвратительную вкорне. Мой телефон у него есть", – отметила юрист. Кроме того, Широкова рассказала,что два раза пыталась приехать в театр, а также договориться об очной ставке."Но следователь отказывает, ссылаясь на то, что Армен Борисович плохо себячувствует. Хотя свидетель [Вероника Аббасова] утверждает обратное", –поделилась представитель Виталины.Отметим, что пианистка захотела встретиться с Арменом Джигарханяномдля того, чтобы миром разрешить вопрос по делу о нарушении неприкосновенностичастной жизни народного артиста. Виталине Цымбалюк-Романовской грозит либо штрафв размере до 200 тыс. рублей, либо до двух лет лишения свободы.