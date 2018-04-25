Близкие голливудского актера Брэда Питта уверяют, что артист настроен серьезно и готов снова стать отцом. Он мечтает завести малыша с новой возлюбленной .
Близкие голливудского актера Брэда Питта уверяют, что артист настроен серьезно и готов снова стать отцом. Он мечтает завести малыша с новой возлюбленной .
В американские СМИ попала инсайдерская информация: Брэд настолько
уверился в своей любви к новой зазнобе профессору Нэри Оксман, что готов
строить с ней совместное будущее. Окружение звезды уверяет, что красотка-архитектор именно
та женщина, которая может осчастливить Питта малышами.
Якобы Брэд даже предложил интеллектуалке варианты: забеременеть
естественным путем или же пара обратится к услугам суррогатной матери, сообщает
Gossip Cop. Отметим, что пока любимец дам ждет, что архитектор
родит ему детей у него уже подрастают трое биологических малышей от голливудской
актрисы Анджелины Джоли, а также еще трое ребятишек, которые были усыновлены. Питт
всегда мечтал о большой семье, в которой должно быть около десяти детей.
Знакомые Эджи уверены, что эта новость убьет голливудскую диву. "Анджелина будет в ярости, когда она узнает о желании бывшего мужа иметь детей с другой женщиной. Для нее до сих пор сложно смириться с тем, что у Брэда есть Нэри. Однако новость о детях может ее окончательно подкосить", – отметил друг Джоли, пожелавший остаться неназванным.
Dni.Ru ранее писали, что бывшая супруга Брэда Анджелина Джоли
тоже не сидит в одиночестве. Ей приписывают роман с известным голливудским
актером Итаном Хоуком. Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга и
двое детей.
"Анджелина и Итан давно дружат, они очень доверяют друг
другу. В последнее время актеры все чаще видятся и переписываются. Анджелина
признавалась, что у нее в животе "летают бабочки", когда она получает
его сообщения", –рассказал человек из близкого окружения голливудской дивы.
Видимо возможное счастье экс-супруги не дает спокойно жить Бреду,
и он устроил своеобразное соревнование с бывшей женой. А как еще объяснить его скоропалительность в отношении красотки-ученого?