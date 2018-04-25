Близкие голливудского актера Брэда Питта уверяют, что артист настроен серьезно и готов снова стать отцом. Он мечтает завести малыша с новой возлюбленной .

Близкие голливудского актера Брэда Питта уверяют, что артист настроен серьезно и готов снова стать отцом. Он мечтает завести малыша с новой возлюбленной .В американские СМИ попала инсайдерская информация: Брэд настолькоуверился в своей любви к новой зазнобе профессору Нэри Оксман, что готовстроить с ней совместное будущее. Окружение звезды уверяет, что красотка-архитектор именнота женщина, которая может осчастливить Питта малышами.Якобы Брэд даже предложил интеллектуалке варианты: забеременетьестественным путем или же пара обратится к услугам суррогатной матери, сообщаетGossip Cop. Отметим, что пока любимец дам ждет, что архитекторродит ему детей у него уже подрастают трое биологических малышей от голливудскойактрисы Анджелины Джоли, а также еще трое ребятишек, которые были усыновлены. Питтвсегда мечтал о большой семье, в которой должно быть около десяти детей.Знакомые Эджи уверены, что эта новость убьет голливудскую диву. "Анджелина будет в ярости, когда она узнает о желании бывшего мужа иметь детей с другой женщиной. Для нее до сих пор сложно смириться с тем, что у Брэда есть Нэри. Однако новость о детях может ее окончательно подкосить", – отметил друг Джоли, пожелавший остаться неназванным.Dni.Ru ранее писали, что бывшая супруга Брэда Анджелина Джолитоже не сидит в одиночестве. Ей приписывают роман с известным голливудскимактером Итаном Хоуком. Говорят, роковую красотку совсем не смущают его супруга идвое детей."Анджелина и Итан давно дружат, они очень доверяют другдругу. В последнее время актеры все чаще видятся и переписываются. Анджелинапризнавалась, что у нее в животе "летают бабочки", когда она получаетего сообщения", –рассказал человек из близкого окружения голливудской дивы.Видимо возможное счастье экс-супруги не дает спокойно жить Бреду,и он устроил своеобразное соревнование с бывшей женой. А как еще объяснить его скоропалительность в отношении красотки-ученого?