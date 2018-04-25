Шквал гневных комментариев обрушили зрители популярного британского телешоу Rich Kids Turn Skint на одну из участниц проекта, Сепи Самаи. Дочь миллионера заявила, что жизнь без денег отца ее шокировала.

Шквал гневных комментариев обрушили зрители популярного британскоготелешоу Rich Kids Turn Skint на одну из участниц проекта, Сепи Самаи. Дочьмиллионера заявила, что жизнь без денег отца ее шокировала.Организаторы шоу, видимо, хотели, чтобы зрителипосочувствовали несчастной девушке. Однако они добились обратного эффекта."Вы думаете, что мы должны гордиться этой девчонкой, которая толькопопробовала жить как бедняк?! Быть бедным – это не шутка!", – вот самыймягкий из комментариев, заполонивших Twitter британского шоу "This Morning".22-летняя Сепи Самаи – студентка. Она живет в Лондоне ипривыкла к роскоши – ее папа миллионер. Однако в рамках телепроекта ей пришлосьотказаться от привычного богатства. Участники шоу самостоятельно зарабатываютна жизнь и ездят на метро.Сепи с телеэкрана призналась, что не представляет, как можноограничивать себя каким-то бюджетом. Отец всегда пополняет ее счета на парумиллионов, а передвигаться она привыкла на роскошных авто, сообщает со ссылкой на Nation News.И тут сеть взорвалась. "Снисходительные девушки "пытаются"работать. Люди делают это, чтобы выжить! Совсем не круто...", – комментируютслова Самаи пользователи."На шоу двойные стандарты. Ведущие были благосклонны кэтой девушке. Потому что они сами неприлично богаты и делают для своих детей тоже, что ее отец сделал для нее", – отметили зрители.