Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда. Согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.

Министерство труда подготовило поправки в бюджет Пенсионного фонда. Согласно нововведениям, его дефицит в 2018 году вырастет более чем в два раза.Прогнозируемые доходы Пенсионного фонда России снизятся на 66,7 миллиарда рублей, а расходы увеличатся на 83,5 миллиарда. Увеличение дефицита связано с уменьшением поступлений из федерального бюджета и увеличением расходов по страховым выплатам, передает РБК.При этом эксперты призывают граждан не паниковать раньше времени. "Как мне представляется, указанное увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда носит технический характер и ни в коей мере не повлечет за собой проблем с выплатами пенсий", – заявил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов сообщил, что одна из главных задач нового правительства России является проработка повышения пенсий гражданам.Он также отметил, что вопрос о возвращении индексации работающим пожилым людям не закрыт.Напомним, с 2014 года накопительная пенсия в России не формируется. Отчисления работающих россиян на накопительную часть пенсии идут на выплаты пенсионерам.