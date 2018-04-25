Певица Альбина
Джанабаева пришла на проект Дом-2, чтобы порадовать зрителей и участников
телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия
Меладзе выбрала очень яркий смелый наряд.
Певица Альбина
Джанабаева пришла на проект "Дом-2", чтобы порадовать зрителей и участников
телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия
Меладзе выбрала очень яркий смелый наряд.
В последнее время на
съемки "Дом-2" начали привлекать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз на
телепроекте выступила экс-участница "ВИА Гры", а теперь сольная исполнительница
Альбина Джанабаева.
Артистка анонсировала
свое появление на "Доме-2" в своем микроблоге. "Друзья, сегодня в 23.00, если Вы еще не будете спать, то
включайте канал", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Ее выступление можно было увидеть 24 апреля.
Звезда появилась на съемочной
площадке в шикарном красном платье в пол с внушительным вырезом "от бедра".
Яркий смелый наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы. Знаменитость
выглядела утонченно и изысканно. Один из пользователей соцсети сравнил артистку
с конфеткой в красивой блестящей обертке.
Поклонники Джанабаевой
радостно восприняли ее анонс выступления на "Доме-2". Многие призналась, до
этого никогда не смотрели телепроект, а в этот раз посмотрят выпуск с Альбиной.
Тем не менее, некоторые подписчики посчитали, что звезда не должна выступать на
скандальном реалити-шоу.
Ранее, в преддверие своего Дня
рождения, которое певица отмечает 9 апреля, Альбина Джанабаева
дала откровенное интервью. Звезда рассказала о личной жизни. А буквально накануне даты у исполнительницы произошло
другое важное событие – она официально вышла из декретного отпуска. У
певицы двое сыновей – 14-летний Константин и трехлетний Лука.