Певица Альбина Джанабаева пришла на проект Дом-2, чтобы порадовать зрителей и участников телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия Меладзе выбрала очень яркий смелый наряд.

Певица АльбинаДжанабаева пришла на проект "Дом-2", чтобы порадовать зрителей и участниковтелестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга ВалерияМеладзе выбрала очень яркий смелый наряд.В последнее время насъемки "Дом-2" начали привлекать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз нателепроекте выступила экс-участница "ВИА Гры", а теперь сольная исполнительницаАльбина Джанабаева.Артистка анонсироваласвое появление на "Доме-2" в своем микроблоге. "Друзья, сегодня в 23.00, если Вы еще не будете спать, товключайте канал", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Ее выступление можно было увидеть 24 апреля.Звезда появилась на съемочнойплощадке в шикарном красном платье в пол с внушительным вырезом "от бедра".Яркий смелый наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы. Знаменитостьвыглядела утонченно и изысканно. Один из пользователей соцсети сравнил артисткус конфеткой в красивой блестящей обертке.Поклонники Джанабаевойрадостно восприняли ее анонс выступления на "Доме-2". Многие призналась, доэтого никогда не смотрели телепроект, а в этот раз посмотрят выпуск с Альбиной.Тем не менее, некоторые подписчики посчитали, что звезда не должна выступать наскандальном реалити-шоу.Ранее, в преддверие своего Днярождения, которое певица отмечает 9 апреля, Альбина Джанабаевадала откровенное интервью. Звезда рассказала о личной жизни. А буквально накануне даты у исполнительницы произошлодругое важное событие – она официально вышла из декретного отпуска. Упевицы двое сыновей – 14-летний Константин и трехлетний Лука.