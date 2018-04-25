Певица Альбина Джанабаева пришла на проект Дом-2, чтобы порадовать зрителей и участников телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия Меладзе выбрала очень смелый наряд.

Певица АльбинаДжанабаева пришла на проект "Дом-2", чтобы порадовать зрителей и участниковтелестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга ВалерияМеладзе выбрала очень смелый наряд.В последнее время к съемкам "Дома-2" начали привлекать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз нателепроекте выступила экс-участница "ВИА Гры", а теперь сольная исполнительницаАльбина Джанабаева.Артистка анонсироваласвое появление в "Доме-2" в микроблоге. "Друзья, сегодня в 23:00, если еще не будете спать, включайте канал", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Ее выступление можно было увидеть 24 апреля.Звезда появилась на съемочнойплощадке в шикарном красном платье в пол с внушительным вырезом от бедра.Смелый наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы. Знаменитостьвыглядела утонченно и изысканно. Один из пользователей соцсети сравнил артисткус конфеткой в блестящей обертке.Поклонники Джанабаевойрадостно восприняли анонс ее выступления в "Доме-2". Многие призналась, что доэтого не смотрели телепроект, а в этот раз посмотрят выпуск с Альбиной.Тем не менее некоторые подписчики посчитали, что звезда не должна выступать наскандальном реалити-шоу.Ранее, в преддверии своего днярождения, который певица отмечает 9 апреля, Альбина Джанабаевадала откровенное интервью. Звезда рассказала о личной жизни. А накануне этой даты у исполнительницы произошлодругое важное событие – она официально вышла из декретного отпуска. Упевицы два сына – 14-летний Константин и трехлетний Лука.