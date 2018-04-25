Певица Альбина
Джанабаева пришла на проект Дом-2, чтобы порадовать зрителей и участников
телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия
Меладзе выбрала очень смелый наряд.
Певица Альбина
Джанабаева пришла на проект "Дом-2", чтобы порадовать зрителей и участников
телестройки своим выступлением. Для съемок в реалити-шоу супруга Валерия
Меладзе выбрала очень смелый наряд.
В последнее время к съемкам "Дома-2" начали привлекать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз на
телепроекте выступила экс-участница "ВИА Гры", а теперь сольная исполнительница
Альбина Джанабаева.
Артистка анонсировала
свое появление в "Доме-2" в микроблоге. "Друзья, сегодня в 23:00, если еще не будете спать, включайте канал", – написала Альбина Джанабаева в Instagram. Ее выступление можно было увидеть 24 апреля.
Звезда появилась на съемочной
площадке в шикарном красном платье в пол с внушительным вырезом от бедра.
Смелый наряд подчеркнул прекрасную фигуру певицы. Знаменитость
выглядела утонченно и изысканно. Один из пользователей соцсети сравнил артистку
с конфеткой в блестящей обертке.
Поклонники Джанабаевой
радостно восприняли анонс ее выступления в "Доме-2". Многие призналась, что до
этого не смотрели телепроект, а в этот раз посмотрят выпуск с Альбиной.
Тем не менее некоторые подписчики посчитали, что звезда не должна выступать на
скандальном реалити-шоу.
Ранее, в преддверии своего дня
рождения, который певица отмечает 9 апреля, Альбина Джанабаева
дала откровенное интервью. Звезда рассказала о личной жизни. А накануне этой даты у исполнительницы произошло
другое важное событие – она официально вышла из декретного отпуска. У
певицы два сына – 14-летний Константин и трехлетний Лука.