Генеральный директор медиахолдинга Дождь Наталья Синдеева дала
откровенное интервью. Она рассказала о том, кто ее вдохновляет, а с кем матерому
медиаменеджеру общаться трудно.
Генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья Синдеева дала
откровенное интервью. Она рассказала о том, кто ее вдохновляет, а с кем матерому
медиаменеджеру общаться трудно.
Наталья Синдеева призналась, что некоторых
знаменитостей она так и не смогла "раскрыть" как журналист. А некоторые звездные
гости ее по-настоящему воодушевляют.
"Например, рассказ Ирины Хакамады о своей
"особенной" дочери. Или Кантемир Балагов, режиссер "Тесноты", излучающий свет.
Или Женя Миронов, в котором море любви", – цитирует гендиректора "Дождя" StarHit.
По ее признанию, наиболее сильное впечатление на нее произвели рассказ продюсера
Яны Рудковской о воспитании сына Саши, которого они с супругом Евгением
Плющенко ласково зовут Гном Гномычем. история любви Эммануила Виторгана с
актрисой Аллой Балтер и некоторые другие.
Но есть и персоны шоу-бизнеса, от общения с
которыми у Синдеевой остались сложные чувства. Они заставили ее сильно
понервничать. "Очень трудно было говорить с Михаилом Ефремовым, сто потов
сошло. Совсем не шел диалог. Он потом, уже за эфиром, сказал мне, что обычно
артист чужие мысли озвучивает... Я очень волновалась, беря интервью у Бориса
Акунина. Видимо, его авторитет сильно давил на меня, но в итоге получилась
довольно интересная программа", – поделилась гендиректор "Дождя".
Было в практике медиа-менеджера и такое, что гости сами отказывались от общения.
"Пара человек отказала мне с аргументом: "В твоей программе невозможно врать, а
правду говорить не могу. Прости", – призналась Наталья Синдеева.
Несмотря на то, узнаваемость ей в некоторых ситуациях приятна, руководителю
медиахолдинга хочется успевать побыть обычной женщиной – любящей женой и мамой.
Поэтому на некоторые светские мероприятия она ходить отказывается. "У меня
просто совсем нет сил и времени, ведь еще хочется побыть дома с семьей", -
рассказала Синдеева.