Генеральный директор медиахолдинга Дождь Наталья Синдеева дала откровенное интервью. Она рассказала о том, кто ее вдохновляет, а с кем матерому медиа-менеджеру общаться трудно.

Генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья Синдеева далаоткровенное интервью. Она рассказала о том, кто ее вдохновляет, а с кем матеромумедиа-менеджеру общаться трудно.Наталья Синдеева призналась, что некоторыхзнаменитостей она так и не смогла "раскрыть" как журналист. А некоторые звездныегости ее по-настоящему воодушевляют."Например, рассказ Ирины Хакамады о своей"особенной" дочери. Или Кантемир Балагов, режиссер "Тесноты", излучающий свет.Или Женя Миронов, в котором море любви", – цитирует гендиректора "Дождя" StarHit.По ее признанию, наиболее сильное впечатление на нее произвели рассказ продюсераЯны Рудковской о воспитании сына Саши, которого они с супругом ЕвгениемПлющенко ласково зовут Гном Гномычем. история любви Эммануила Виторгана сактрисой Аллой Балтер и некоторые другие.Но есть и персоны шоу-бизнеса, от общения скоторыми у Синдеевой остались сложные чувства. Они заставили ее сильнопонервничать. "Очень трудно было говорить с Михаилом Ефремовым, сто потовсошло. Совсем не шел диалог. Он потом, уже за эфиром, сказал мне, что обычноартист чужие мысли озвучивает... Я очень волновалась, беря интервью у БорисаАкунина. Видимо, его авторитет сильно давил на меня, но в итоге получиласьдовольно интересная программа", – поделилась гендиректор "Дождя".Материал дополняется