Экс-велогонщик российской команды Tinkoff-Saxo Карстен Крон сделал признание в том, что во время своей спортивной карьеры он нарушал антидопинговые правила, прибегая к употреблению запрещенных веществ.

Экс-велогонщик российской команды Tinkoff-Saxo Карстен Крон сделал признание в том, что во время своей спортивной карьеры он нарушал антидопинговые правила, прибегая к употреблению запрещенных веществ."На протяжении короткого периода своей спортивной карьер я употреблял допинг, — признался Крон, слова которого приводит Russia Today со ссылкой на L'Equipe. – Приношу свои извинения. Я несу полную ответственность за это. Я был профессиональным велогонщиком и очень уважаю своих коллег, которые несмотря на те времена, отказывались от применения допинга. Сейчас я убежден, что велоспорт является чище, чем, когда бы то ни было".При этом, голландец не уточнил, в какой именно период он прибегал к запрещенным веществам. Его карьера продлилась с 1997 по 2014 годы и именно в Tinkoff-Saxo он завершал свою спортивную карьеру. В российской велокоманде он провел два года.