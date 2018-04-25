Это может быть опасно для здоровья

Это может быть опасно для здоровьяФилиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» обращается к жителям Владимирской области – любителям кайтсерфинга, парапланеризма и других видов спорта с использованием строп, парашютов и приспособлений, с предупреждением об опасности проведения спортивных и развлекательных мероприятий вблизи воздушных линий электропередачи и подстанций.При самостоятельном выборе мест (без согласования с сетевой организацией) для подобного экстрима существует вероятность возникновения серьезных последствий. Неуправляемое столкновение спортсмена с электроустановками может привести к его поражению электрическим током (даже без обрыва проводов), вызвать технологические нарушения в работе электросетевого комплекса и перерывы в электроснабжении потребителей.В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства» в охранных зонах линий электропередачи запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов сетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. Не допускается в охранных зонах электроустановок использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов.Охранные зоны воздушных линий электропередачи устанавливаются в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстающими по обе стороны от крайних проводов на расстоянии 2 метра – для ВЛ 0,4 кВ; 10 метров – для ВЛ 10 кВ; 15 метров – для ВЛ 35 кВ; 20 метров – для ВЛ 110 кВ.Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает спортсменам, а также руководителям организаций и клубов воздушных и водных видов спорта, отдыха и туризма Владимирской области о недопустимости проведения соревнований и тренировок в непосредственной близости от энергообъектов. Приближение к токоведущим частям воздушных линий электропередачи и подстанций смертельно опасно!В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе при проведении плановых работ, а также в случае возникновения внештатных ситуаций, в филиале «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» функционирует круглосуточный Контакт-центр. Для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Потребители также могут направлять сообщения на номер +7 (920) 05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.