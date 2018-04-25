Ранее сообщалось, что Самура подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества, а также возникновении конфликта интересов в связи с заявкой Марокко на проведение ЧМ-2026

Ранее сообщалось, что Самура подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества, а также возникновении конфликта интересов в связи с заявкой Марокко на проведение ЧМ-2026МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура считает претензии в нарушении кодекса этики организации в свой адрес нелепыми и безосновательными. Ее заявление ТАСС предоставила пресс-служба ФИФА.Ранее британская телевизионная компания Би-би-си сообщила, что Самура подозревается в сокрытии информации, отчетности и сотрудничества, а также возникновении конфликта интересов в связи с заявкой Марокко на проведение чемпионата мира 2026 года. Члены целевой группы ФИФА по оценке заявок на проведение турнира обнаружили семейную связь между генеральным секретарем организации, полное имя которой Фатма Самба Диуф Самура, и послом марокканской заявки, бывшим футболистом "Ливерпуля" сенегальцем Эль Хаджи Диуфом."Эти претензии против меня совершенно нелепы и безосновательны, - заявила Самура. - Диуф не является членом моей семьи, поэтому все кристально ясно. Больше нечего обсуждать".На проведение ЧМ-2026 также претендуют США, Мексика и Канада, которые подали совместную заявку.