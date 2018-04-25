27 апреля в нашей стране в шестой раз отметят День Российского парламентаризма. В этот день в Санкт-Петербурге пройдёт очередное заседание Совета законодателей Российской Федерации, в котором примет участие глава государства Владимир Путин. 33 регион принимает активное участие в работе этого парламентского института. О том, какие законодательные инициативы владимирских депутатов уже стали важными федеральными законами и какие ещё актуальные проблемы планируют обсудить на предстоящей встрече российских парламентариев - рассказал председатель Законодательного Собрания Владимирской области, член Президиума Совета законодателей России Владимир Киселёв.

27 апреля в нашей стране в шестой раз отметят День Российского парламентаризма. В этот день в Санкт-Петербурге пройдёт очередное заседание Совета законодателей Российской Федерации, в котором примет участие глава государства Владимир Путин. 33 регион принимает активное участие в работе этого парламентского института. О том, какие законодательные инициативы владимирских депутатов уже стали важными федеральными законами и какие ещё актуальные проблемы планируют обсудить на предстоящей встрече российских парламентариев - рассказал председатель Законодательного Собрания Владимирской области, член Президиума Совета законодателей России Владимир Киселёв.Совет законодателей появился в России 6 лет назад. Этот парламентский институт призван скоординировать работу законодателей всех уровней в решении актуальных государственных вопросов, и, самое главное, повысить качество принимаемых законов. Такая совместная работа региональных законодателей, депутатов Государственной Думы и представителей Совета Федерации позволяет не только своевременно озвучивать региональные проблемы на самом высоком уровне, но и решать их учитывая опыт всех субъектов Российской Федерации.Владимир Киселёв, член Президиума Совета законодателей России, председатель ЗакСобрания Владимирской области: Поэтому мы полностью поддержали, всецело поддержали ту инициативу, которую выдвинула Валентина Ивановна Матвиенко. Когда в 2012 году создали единый Совет законодателей нашей страны. Создали комиссии Совета законодателей. Эти комиссии сейчас плодотворно работают. Очень важно что Совет законодателей помогает нам во-первых, обмениваться информацией. Мы достаточно часто собираемся регионами, обмениваемся информацией. Работаем в составе вот этих вот комиссий по разным направлениям экономики и социального развития нашей страны, и решаем множество вопросов. Практически все вопросы, которые сегодня рассматриваются Советом законодателей - это очень актуальные темы развития нашего государства. Очень важно, что многие законодательные инициативы субъектов Федерации сегодня проводят через Совет законодателей. Вот мы у себя в регионе приняли изменения в регламент. И в обязательном порядке все наши федеральные законодательные инициативы мы направляем в Совет законодателей, в комиссии Совета законодателей для более глубокой проработки. Безусловно, очень важно, что в советах в наших комиссиях работают помимо председателей Законодательных собраний работают депутаты Государственной Думы, сенаторы. Помогают нам аппараты комитетов Федерального Собрания решать те или иные вопросы. И очень важно, что сегодня и Государственная Дума и Совет Федерации приняли изменения в свои регламенты, и комитеты, ответственные за принятие тех или иных законодательных инициатив сегодня в обязательном порядке учитывают мнение Совета законодателей. Вот такая комплексная работа сегодня позволяет увеличивать количество Законодательных инициатив, которые принимаются на федеральном уровне и становятся федеральными законами.(Москва)Владимир Киселёв является членом Президиума Совета законодателей России и возглавляет там Комиссию по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. В тесном контакте с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации ведется работа по совершенствованию действующего законодательства по данным направлениям. Совет законодателей также является хорошей возможностью для регионов донести самые актуальные проблемы до руководства страны. Нередко после обсуждения на совете общих для всех регионов вопросов, на федеральном уровне принимаются соответствующие законы.Владимир Киселёв, член Президиума Совета законодателей России, председатель ЗакСобрания Владимирской области: "Выступления на Совете законодателей помогают нам претворять наши мысли, наши инициативы в те или иные нормативно-правовые акты федерального уровня. В том числе и в законы. Вот я в свое время выступил на Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Это было года два назад. Был 2015 год. С участием нашего Президента Владимира Владимировича Путина. Я предложил, во-первых рассказал, что у нас в регионе был принят закон о патриотическом воспитании населения. Сейчас он у нас действует, кстати, действует успешно. И предложил такой же закон разработать и принять на федеральном уровне. Владимир Владимирович тогда сказал, что мы подумаем об этом. И очень важно, что в ноябре 2017 года такой закон внесен в Государственную Думу и находится сегодня на рассмотрении. Другой пример. В прошлом году также на заседании Президиума Совета законодателей я предложил наказывать нерадивые управляющие и ресурсоснабжающие компании за неправильное начисление населению взносов. На оплату коммунальных услуг. Ну, и вот сегодня такая законодательная инициатива принята. Закон действует с января текущего года. Закон, который подразумевает наказание ресурсоснабжающих управляющих компаний за неправильное начисление денежных средств населению. То есть 50% денежных средств неправильно начисленных изымается из компании в пользу населения".(Белгород)На предстоящем выступлении в Совете законодателей России 27 апреля глава парламента Владимирской области планирует озвучить не менее актуальные для многих регионов проблемы, которые касаются доступа к интернету в небольших населенных пунктах и безопасности программного обеспечения, которое используют чиновники в работе с гражданами.Владимир Киселёв, член Президиума Совета законодателей России, председатель ЗакСобрания Владимирской области: "Хотелось бы, в первую очередь, сказать о преодолении цифрового неравенства в нашей стране. У нас совершенно разные регионы. Если в Москве на сегодняшний день и связь, и интернет работает достаточно успешно можно сказать, то во многих регионах, в глубинке есть серьезные проблемы с этим. Даже у нас вдоль федеральных трасс можно не всегда позвонить с телефона. Я уже не говорю об интернете. Это первое. Второе - в небольших населенных пунктах безусловно есть проблемы с точками доступа к тому же самому интернету, с мобильной связью. И вот та система, которая действовала до сегодняшнего дня - единые точки доступа например, на почте. Вы приходите на почту, можете сесть, вам предоставлен компьютер. Можете сесть и провести какие-то действия с этим компьютером. Конечно, с учетом того, что у многих появились мобильные айфоны, другие устройства, с которых можно работать, конечно, это уже не очень актуально. Это уже начинает отмирать. Вот у нас в области проводился и уже практически завершен пилотный проект по установке точек доступа WiFi в населенных пунктах. Хотелось бы чтобы такой подход был во всех регионах нашей страны. Необходимо сделать так , чтобы даже маленькие населенные пункты имели возможность доступа к высококачественному скоростному интернету. Безусловно, хотелось бы чтобы больше у нас было отечественного оборудования и отечественного программного обеспечения. Потому что сегодня, в том числе и в органах государственно власти, при оказании различных услуг нашим гражданам, да и в повседневной работе чиновников в основном используется импортное оборудование, импортное программное обеспечение, что во многих случаях совершенно не обеспечивает безопасность проведения тех или иных работ. Поэтому в моем представлении, может нам подумать о предоставлении льгот для предприятий, налоговых льгот для предприятий, которые производят отечественное компьютерное оборудование, отечественное программное обеспечение, разрабатывают другие IT-технологии. С тем, чтоб мы как можно больше поддерживали уже отечественного товаропроизводителя".Кроме того, в День российского парламентаризма 27 апреля на заседании комиссии Совета Законодателей подведут итоги ставшего уже традиционным конкурса на лучший интернет-сайт Законодательных Собраний. Предложение было поддержано 4 года назад всеми регионами. Ведь от удобства и информативности официальных интернет-порталов зависит качество обратной связи с населением.Владимир Киселёв, член Президиума Совета законодателей России, председатель ЗакСобрания Владимирской области: "У нас сайты Законодательных Собраний очень сильно разрознены. Каждый работает как может. Каждый работает в силу своего бюджета, сметы. Это с одной стороны. Ну и с другой стороны, кто что сможет придумать. Поэтому конечно вот этот конкурс сайтов на сегодняшний день позволяет нам обмениваться опытом работы. мы систематизируем лучшие предложения, лучшие наработки регионов в части освещения деятельности законодательных органов власти Субъектов Федерации. Эти наработки распространяем по регионам. Мы предлагаем регионам учитывать опыт лучших субъектов Федерации. Ну и конечно это очень важно в первую очередь для наших граждан. Потому что о работе органов власти, в том числе и законодательных органов власти безусловно наши граждане узнают в первую очередь из средств массовой информации. А учитывая что средства массовой информации в новостях дают небольшие короткие комментарии к каким-то нашим законодательным инициативам, конечно основное общение органов власти субъектов федерации с гражданами идет достаточно часто через сайты в интернете . Поэтому от того насколько сайт информативен, насколько он отражает ту работу, которая проводится законодательным органом власти, насколько он глубоко помогает гражданам понять как можно решить ту или иную проблему, конечно зависит авторитет власти и региональной, и местной, и федеральной в том числе".