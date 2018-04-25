В Сети появилось свежее фото легендарной актрисы Галины Польских. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к изменившейся внешности артистки.

В Сети появилось свежее фото легендарной актрисы Галины Польских. Многочисленные поклонники неоднозначно отнеслись к изменившейся внешности артистки.Актриса Александра Урсуляк опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлена вместе с прославленной артисткой Галиной Польских. Отметим, что в последнее время легендарная актриса редко дает интервью, не посещает светских мероприятий и мало снимается.А между тем 78-летняя Польских выглядит просто шикарно. К такому выводу пришли многочисленные поклонники артистки. Они признались артистке в любви. "Я обожаю Галину Польских!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – призналась Александра Урсуляк. С ней солидарны и другие. "А кто ее не обожает", "Я тоже ее обожаю", "Ее невозможно не любить!!!", "Невероятные красавицы!!И Потрясающие актрисы!", "Я тоже обожаю эту великую артистку! Галина Польских, эталон женственности и красоты!" – рассыпались в комплиментах подписчики.Впрочем, нашлись и те фанаты, кто расстроился, увидев свою любимую актрису. "Ну, зачем, зачем она с собой такое сделала?!!!!", "Не узнала Галину Польских...", "О господи😣и она натянулась, ну зачем????", "Галину Польских сначала и не узнать -вся в пластике (((", "Я ее не узнала....", "Она тоже своё лицо перекроила? С ума все сошли)))) Свое лицо в обмен на маску:)))", "Любимая актриса, но неестественная какая то(" – высказались расстроенные фанаты.