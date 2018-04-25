Как повзрослеть и стать финансово самостоятельным. Почему права получают в 18 лет, а управлять финансами не учатся даже в 40? Так нетривиально началось наше интервью с Денисом Владимировым, руководителем аналитического центра ООО Центр современных инвестиционных технологий.
Как повзрослеть и стать финансово самостоятельным. Почему права получают в 18 лет, а управлять финансами не учатся даже в 40? Так нетривиально началось наше интервью с Денисом Владимировым, руководителем аналитического центра ООО "Центр современных инвестиционных технологий".
Дни.ру: Денис, вы задаете мне вопрос, на
который у меня нет ответа, потому что семья, работа, дети и заботы…
Денис
Владимиров: Знаете, иногда нужно задать один неудобный вопрос, чтобы человек
задумался на минуту и это стало толчком к дальнейшим действиям.
Дни.ру: Верно, это действует. Но вернусь к
тому, о чем собирался поговорить изначально. Финансовые рынки постоянно трясет,
операции на них связаны с рисками, многие уже обожглись. Тем не менее,
российские компании не жалуются на отсутствие клиентов.
Д.В.: Количество
инвестиционных счетов в России за прошлый год увеличилось на 50% по сравнению с
2016 годом, а объем средств на этих счетах так и вовсе удвоился. Рост на 100%
всего за год – выдающийся показатель. Понятно, что инвестиционные счета заводят
отнюдь не бедные и не на последние деньги.
К тому же вы
сейчас удивитесь, но взрослые и серьезные клиенты приходят за сильными
эмоциями. Есть люди, которые получают адреналин, наблюдая за волатильностью на
рынке и переживают каждый момент так, будто находятся на футбольном матче. Но в
итоге клиентов притягивает возможность заработка, высокая волатильность,
широкий выбор финансовых инструментов, возможность зарабатывать как на росте,
так и на падении актива.
Дни.ру: Каким образом можно зарабатывать на
падении?
Д.В.: Например,
на внебиржевом рынке Forex все валюты торгуются парами. То есть в паре
рубль/доллар падение рубля автоматически означает, что доллар дорожает. Поэтому
непринципиально, куда именно движется курс, вверх или вниз, главное – двигаться
вместе с рынком. Дорожает доллар – покупать доллар, рубль отыгрывает потери —
продавать доллар и покупать рубль. Эта логика применима к любым валютным парам.
Дни.ру: Но ведь для того, чтобы заработать
на скачках курса, надо быть финансистом.
Д.В.: Вот здесь
мы вернулись к тому, о чем говорили с начала. Грамотно инвестировать нужно
уметь, иначе есть риск потерять деньги. Но надо понимать, что умение торговать
– это практический навык, отнюдь не равный академическому курсу финансов в
институте. В конце концов, вам же не обязательно досконально знать устройство
машины, характеристики двигателя, а также историю автомобилестроения, чтобы
ездить за рулем. А вот знания ПДД и умение водить абсолютно необходимы.
Трейдингу можно
и самостоятельно научиться, можно посещать курсы в офисе или проходить их онлайн
на сайте компании – выбор есть. Лично я бы рекомендовал ,
поскольку они удобнее и эффективнее: в них информация уже структурирована, к
тому же преподаватели разбирают типичные ошибки трейдеров. Но в целом, конечно,
это вопрос личных предпочтений. Главное желание научиться и разбираться.
Дни.ру: А если заработать хочется, а не
получается?
Д.В.: Начинающие
инвесторы, которые приходят на рынок без опыта и знаний, у нас всегда в зоне
повышенного риска. Таким клиентам уделяется больше всего внимания и для
менеджеров они особенно приоритетны.
Наша задача – научить, вдохновить и отправить в самостоятельное плавание
по финансовым рынкам. Удачное плавание,
замечу. О победах не принято говорить громко, однако, негативные истории дорого
обходятся как компании, так и отрасли в целом, поэтому нам выгодно, когда
клиенты "долго живут" и .