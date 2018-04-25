Как повзрослеть и стать финансово самостоятельным. Почему права получают в 18 лет, а управлять финансами не учатся даже в 40? Так нетривиально началось наше интервью с Денисом Владимировым, руководителем аналитического центра ООО Центр современных инвестиционных технологий.

Как повзрослеть и стать финансово самостоятельным. Почему права получают в 18 лет, а управлять финансами не учатся даже в 40? Так нетривиально началось наше интервью с Денисом Владимировым, руководителем аналитического центра ООО "Центр современных инвестиционных технологий".Дни.ру: Денис, вы задаете мне вопрос, накоторый у меня нет ответа, потому что семья, работа, дети и заботы…ДенисВладимиров: Знаете, иногда нужно задать один неудобный вопрос, чтобы человекзадумался на минуту и это стало толчком к дальнейшим действиям.Дни.ру: Верно, это действует. Но вернусь ктому, о чем собирался поговорить изначально. Финансовые рынки постоянно трясет,операции на них связаны с рисками, многие уже обожглись. Тем не менее,российские компании не жалуются на отсутствие клиентов.Д.В.: Количествоинвестиционных счетов в России за прошлый год увеличилось на 50% по сравнению с2016 годом, а объем средств на этих счетах так и вовсе удвоился. Рост на 100%всего за год – выдающийся показатель. Понятно, что инвестиционные счета заводятотнюдь не бедные и не на последние деньги.К тому же высейчас удивитесь, но взрослые и серьезные клиенты приходят за сильнымиэмоциями. Есть люди, которые получают адреналин, наблюдая за волатильностью нарынке и переживают каждый момент так, будто находятся на футбольном матче. Но витоге клиентов притягивает возможность заработка, высокая волатильность,широкий выбор финансовых инструментов, возможность зарабатывать как на росте,так и на падении актива.Дни.ру: Каким образом можно зарабатывать нападении?Д.В.: Например,на внебиржевом рынке Forex все валюты торгуются парами. То есть в парерубль/доллар падение рубля автоматически означает, что доллар дорожает. Поэтомунепринципиально, куда именно движется курс, вверх или вниз, главное – двигатьсявместе с рынком. Дорожает доллар – покупать доллар, рубль отыгрывает потери —продавать доллар и покупать рубль. Эта логика применима к любым валютным парам.Дни.ру: Но ведь для того, чтобы заработатьна скачках курса, надо быть финансистом.Д.В.: Вот здесьмы вернулись к тому, о чем говорили с начала. Грамотно инвестировать нужноуметь, иначе есть риск потерять деньги. Но надо понимать, что умение торговать– это практический навык, отнюдь не равный академическому курсу финансов винституте. В конце концов, вам же не обязательно досконально знать устройствомашины, характеристики двигателя, а также историю автомобилестроения, чтобыездить за рулем. А вот знания ПДД и умение водить абсолютно необходимы.Трейдингу можнои самостоятельно научиться, можно посещать курсы в офисе или проходить их онлайнна сайте компании – выбор есть. Лично я бы рекомендовал ,поскольку они удобнее и эффективнее: в них информация уже структурирована, ктому же преподаватели разбирают типичные ошибки трейдеров. Но в целом, конечно,это вопрос личных предпочтений. Главное желание научиться и разбираться.Дни.ру: А если заработать хочется, а неполучается?Д.В.: Начинающиеинвесторы, которые приходят на рынок без опыта и знаний, у нас всегда в зонеповышенного риска. Таким клиентам уделяется больше всего внимания и дляменеджеров они особенно приоритетны.Наша задача – научить, вдохновить и отправить в самостоятельное плаваниепо финансовым рынкам. Удачное плавание,замечу. О победах не принято говорить громко, однако, негативные истории дорогообходятся как компании, так и отрасли в целом, поэтому нам выгодно, когдаклиенты "долго живут" и .